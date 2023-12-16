【エルサレム共同】イスラム組織ハマスの人質となっているイスラエル人らの家族会は16日、軍の誤射で人質3人が死亡したことを受け「特別声明」を発表すると明らかにした。ハマス掃討作戦を優先する政権への反発が強まる可能性がある。
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