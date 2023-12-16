動画サイトなどでメジャー情報を発信している元大リーガーのカルロス・バイエガ氏が１５日（日本時間１６日）までに自身のインスタグラムを更新。オリックスからポスティングシステムを使って大リーグ移籍を目指している山本由伸投手がヤンキースと９年３億４００万ドル（約４３４億７０００万円）の契約を結ぶ可能性を伝えた。合意が実現すれば、契約規模は投手の中ではドジャース・大谷の１０年７億ドル（約１００１億円）、
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