【AFP＝時事】仏パリの裁判所は14日、俳優のイザベル・アジャーニ（Isabelle Adjani）被告に対し、脱税の罪で執行猶予付き禁錮2年と、25万ユーロ（約3900万円）の罰金刑を言い渡した。アジャーニ被告はフランス版アカデミー賞（Academy Awards）である映画賞「セザール賞（Cesar Awards）」を5回受賞している。裁判官は、アジャーニ被告が2016年と17年にポルトガルに居住していると虚偽の申告をしたと認定した。また贈与され