ドジャースの大谷翔平投手（２９）が自身の将来像を告白した。ドジャース入団会見が行われた日本時間１５日、大谷がアンバサダーに就任した人材サービス事業を展開する「ｄｉｐ株式会社」が、「【大谷翔平選手×ｄｉｐ社長対談】大谷選手が野球、自身の性格、結婚などについてアツく語る対談動画解禁」と題して、同社代表取締役社長兼ＣＥＯの冨田英揮氏と大谷の対談動画を公開した。動画内で大谷は私生活にも言及。「野球選