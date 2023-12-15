ドジャースと10年契約を結んだ大谷翔平投手（29）の入団会見が14日（日本時間15日）、本拠地のドジャースタジアムで行われた。会見後には地元メディアのインタビューに応え、FA交渉中のプライベートジェットを巡る追跡騒動について言及した。ドジャースと10年契約を結んだ大谷翔平投手（29）の入団会見が14日（日本時間15日）、本拠地のドジャースタジアムで行われ、“プライベートジェット騒動”について語った。8日（日本
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