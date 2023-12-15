ドジャースと10年契約を結んだ大谷翔平投手（29）の入団会見が14日（日本時間15日）、本拠地のドジャースタジアムで行われた。会見にはエンゼルス時代からの“相棒”である水原一平通訳（38）も同席。大谷とともにド軍入りすることが決まり、引き続き二人三脚で世界一への夢を追う。水原通訳は大谷のメジャー移籍後、通訳としてだけでなく時には練習パートナーも務めるなど海を渡った背番号「17」のサポートに徹した。日本のフ