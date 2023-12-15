ドジャースと10年契約を結んだ大谷翔平投手（29）の入団会見が米西部時間14日午後3時（同15日午前8時）、本拠地ドジャーススタジアムのセンターフィールドプラザで行われた。これに伴い、日本の朝の情報番組も大谷の会見を生中継する“大谷シフト”を用意。一方で、TBSの朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）は“大谷シフト”は敷かずに、通常通りの番組を放送。川島は番組前、TBS「THETIME，」（月