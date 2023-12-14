防衛省は14日夜、中国とロシアの爆撃機計4機が同日午前から午後にかけ、日本海と東シナ海の空域で長距離の共同飛行を実施したと発表した。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進（スクランブル）して警戒に当たった。領空侵犯はなかった。米国、北朝鮮の「衛星」打ち上げ警戒限定制裁で抑止力発揮できず同省統合幕僚監部によると、両国の爆撃機が日本周辺で共同飛行したと公表するのは今年6月7日以来。示威行動を明確に意図したもの
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