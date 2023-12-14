「BCNランキング」2023年12月4日から10日の日次集計データによると、インクジェットプリンターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ColorioEW-052A（エプソン）2位PIXUS ブラックPIXUSTS8630BK（キヤノン）3位ColorioEW-452A（エプソン）4位PIXUS ホワイトPIXUSTS3530WH（キヤノン）5位PRIVIODCP-J528N（ブラザー）6位Colorio ホワイトEP-885AW（エプソン）7位PIXUS ブラックPIXUSTS3530BK（キヤノン）8