女優、美保純（６３）が１４日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前１１・５０）に出演。２０代のころ、大物俳優２人から同時に気に入られていたというエピソードを明かした。トークで「大物俳優から同時に口説かれたことがあるっぽい」と聞かれると、故原田芳雄さんと故松田優作さんの名前を挙げた美保。自身が２５、２６歳のころ、東京・下北沢にある「飲み屋のたまり場」があり、原田さんから電話で呼び出されたという。普段