自民党の「清和政策研究会」（安倍派）の政治資金パーティーをめぐる問題で、安倍派幹部の萩生田光一政調会長は14日、首相官邸で岸田文雄首相に政調会長の辞表を提出した。今月下旬に見込まれる2024年度当初予算案の閣議決定を踏まえ、正式な辞任は同時期になるとみられる。辞表を提出後、取材に応じる自民党の萩生田光一政調会長=2023年12月14日午前11時49分、首相官邸、岩下毅撮影首相との会談後、萩生田氏は記者団に「パー