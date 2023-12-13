岸田文雄首相は13日の記者会見で、自民党の清和政策研究会（安倍派）が政治資金パーティー収入の一部を裏金化していた疑惑について「国会終了を待って、明日速やかに人事を行うことが適切だと判断した。早急に必要な手続きを進める」と述べた。後任人事も難航、窮地の首相自民裏金疑惑巡り首相は14日に松野博一官房長官（61）、西村康稔経済産業相（61）、鈴木淳司総務相（65）、宮下一郎農相（65）――の安倍派4閣僚を交代