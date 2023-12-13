中国の陝西省宝鶏市中級人民法院（地裁に相当）は12日、収賄罪などに問われた元鉄道相の盛光祖被告（74）に懲役15年、罰金600万元（約1・2億円）の一審判決を出した。盛被告は、腐敗問題が頻出していた旧鉄道省が2013年に解体された当時の、最後の鉄道相を務めていた。2015年2月、中国・河北省にある高速鉄道車両工場。中国の高速鉄道が急成長した時代、鉄道当局の腐敗も激しかったとされる12日の判決は、盛被告が税関総署トッ