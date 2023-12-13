立憲民主党の安住淳国会対策委員長は内閣不信任決議案の提出を受け、野党国対委員長会談を開き、決議案への賛同を呼びかけた。日本維新の会、国民民主、共産、有志の会、れいわ新選組の野党の全会派が決議案の採決で賛成に回る意向を示した。【写真】内閣不信任決議案を額賀福志郎衆院議長（中央左）に提出する立憲民主党の安住淳国対委員長（同右）ら維新の遠藤敬国対委員長は会談後、記者団に「政治不信の極みといわれる状況
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