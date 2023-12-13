総合格闘家の朝倉未来が１２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。自身が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気メンバー、萩原裕介、こめおの２人、そして元フィギュアスケーターの浅田舞とのはしご酒企画の第１回を投稿した。“闘う料理人”として人気選手となり、現在は麻布十番に店を出すほどになったこめおが、サプライズで登場したＢＤファンの浅