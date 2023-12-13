「ニトリ」と「エディオン」の共同開発商品が、12月15日（金）から、全国の「ニトリ」店舗で発売。「ニトリネット」では、12月11日（月）から先行販売を開始した。【写真】シンプルでおしゃれ！コーヒードリップがしやすい“ケトル”も■シンプルながら使いやすいキッチン家電今回発売されるのは、“これからの暮らしに、自分らしさをプラスする商品＝Simple＋ONE”をキャッチフレーズとした、シンプルながら使い勝手の良い