ＺＡＲＡの店舗＝１１日、スペイン・バルセロナ/Albert Gea/Reutersロンドン（ＣＮＮ）スペインのファストファッションブランド「ＺＡＲＡ」が打ち出した広告キャンペーンをめぐり、パレスチナ自治区ガザ地区で広がる死や破壊の光景を想起させると非難する声が上がり、キャンペーンが撤回される事態となった。ジャケットの広告は今月ザラの公式ＳＮＳチャンネルに投稿されたもので、瓦礫（がれき）や裂けた漆喰（しっくい）、ビニ