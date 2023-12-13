【モデルプレス＝2023/12/13】お笑いコンビ・和牛（水田信二、川西賢志郎）が12日、2024年3月末をもって解散することを発表。人気コンビの解散発表に、驚きの声が続出している。【写真】和牛解散 決断の理由は？◆和牛、2024年3月末で解散12日、吉本興業は和牛について「2024年3月末をもちまして、コンビを解散することになりましたのでご報告します」と発表。今後については「弊社所属のまま、それぞれの道を歩んでいくことになり