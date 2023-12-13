年に数回「ビジネスクラス」で気軽に日本へ。２、３泊の滞在費は一人40万円以上日本政府観光局（JNTO）によると、10月の訪日外国人客数は251万6500人となり、’19年同月を0.8％上回った。日本への入国制限が解除されて以降、月別の訪日客数がコロナ前の水準を超えたのは初めてだ。国別では韓国が最も多く、63万1100人。一方、コロナ前に最多だった中国は25万6300人。８月に日本への団体旅行が解禁され、９月末から国慶節の大型連休