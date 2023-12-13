新NISAを最大限活用して一気にFIREに近づく方法をご紹介します（写真：sumito／PIXTA）2024年1月、少額投資非課税制度・NISAが生まれ変わる。2020年にサイドFIREを達成した森口亮氏は、「新NISAにバージョンアップされることによって、より長期的で戦略的な資産形成が可能になります。FIREを目指す方にとってはこのうえない追い風となるでしょう」と語る。そんな森口氏が、会社に縛られず、かつお金の不安もない自由な人生をわずか