清和政策研究会が入るビル＝東京都千代田区自民党派閥の政治資金パーティー券問題で、安倍派（清和政策研究会）が最近の5年間で所属議員にキックバック（還流）した総額は、5億円ほどに上る可能性があることが12日、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部は派閥の事務方や受領したとされる議員側を捜査し、金額の算定を進める。いずれも政治資金収支報告書に記載されずに巨額の裏金になったとみられ、還流システムを運用して