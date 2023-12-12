第16節が終了したプレミアリーグで、首位のリバプールと１ポイント差の２位につけるアーセナルの弱点を識者が指摘した。英メディア『THE BOOT ROOM』が伝えている。『The Kelly and Wrighty Show』でアーセナルのレジェンドであるイアン・ライト氏とマンチェスター・ユナイテッドのOBであるオーウェン・ハーグリーブス氏が話題にしたのが、左SBのオレクサンドル・ジンチェンコだ。ウォルバーハンプトン戦ではボールロストが失