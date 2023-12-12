ゲームセンター運営大手のタイトーが１５日、香港のショッピングモールに新店舗をオープンすることが分かった。海外への出店は１１年ぶり。日本のアニメやゲームの人気の高まりを追い風に、現地企業と組んだフランチャイズ展開を通じて需要の取り込みを目指す。香港の新店舗は、広さ約２２４平方メートルで、日本のキャラクターグッズが景品のクレーンゲーム機や、現地で人気のゲーム機など計３５台以上を並べる。フランチャイ