ゲームセンター運営大手のタイトーが１５日、香港のショッピングモールに新店舗をオープンすることが分かった。海外への出店は１１年ぶり。日本のアニメやゲームの人気の高まりを追い風に、現地企業と組んだフランチャイズ展開を通じて需要の取り込みを目指す。香港の新店舗は、広さ約２２４平方メートルで、日本のキャラクターグッズが景品のクレーンゲーム機や、現地で人気のゲーム機など計３５台以上を並べる。フランチャイ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. お金ばらまく大谷 NY紙面に笑劇
- 2. 逆ギレ 疑惑議員に大ブーメラン
- 3. 悠仁さまの論文に専門家が疑問視
- 4. 大谷 断る球団にお詫び行脚か
- 5. ビビアン・スー SNSで離婚を発表
- 6. 元木氏 Gコーチ退任の真相を告白
- 7. 上原さくらが下血 判明した病名
- 8. 「40-16÷4÷2」解けない大学生
- 9. 界隈の恥 大谷のFA騒動巡り懺悔
- 10. 大谷 来季年俸はたったの2.9億円
- 1. 「40-16÷4÷2」解けない大学生
- 2. TDLスペース・マウンテン 終了へ
- 3. 校内で性行為動画 バレて即退学
- 4. 中井やまゆり園で新たな虐待事案
- 5. 羽生の裏で小室圭さん好感度上昇
- 6. 「小中高校生が選ぶ2023年の漢字」２位…
- 7. 主婦の命は370万円? 遺族が嘆く
- 8. リス31匹が集団死 薬剤中毒か
- 9. 娘の病院で判明した夫の衝撃事実
- 10. J3選手逮捕 女性の下半身盗撮か
- 1. おかもとまりさん夫・志木市議に辞職勧…
- 2. 既婚者合コンに潜入 結末に驚き?
- 3. 裏金疑惑「脱税なら党が壊滅」
- 4. サワラ「準絶滅危惧種」に＝レッドリス…
- 5. 万博費増額「大阪府は負担せず」
- 6. 「次の首相」は誰? 産経世論調査
- 7. 堀江氏「自民裏金問題」で私見
- 8. 受け取った 安倍派の関係者証言
- 9. 岸田首相“裏金疑惑”で安倍派一掃か？…
- 10. 安倍派政務三役“15人全員交代”で調整…
- 1. 食事代870万円超 原因はSNS投稿
- 2. 仏軍艦 紅海でドローン2機を迎撃
- 3. 首にホース...日本人女性が死亡
- 4. Wスミス妻 ビンタ事件の胸中告白
- 5. エイズ禍告発の中国医師 死去
- 6. 1400年超前の仏像 善意で台無し
- 7. Xmasツリーにフクロウ? 米で仰天
- 8. 収監のナワリヌイ氏 所在不明に
- 9. 北が「人権白書」発表 欧米批判
- 10. 韓国の人気旅行先 一番は日本
- 1. 教師を殴って中退 生徒の30年後
- 2. 高速バス「遅れは待たずに発車」
- 3. 集中できるのは4時間 調査結果
- 4. 40代ミニマリスト 捨て活の極意
- 5. 日産ノート 新デザインに賛否も
- 6. ぷよぷよ生みの親 絶頂から一転
- 7. 都道府県別Google検索ランク発表
- 8. 子3人以上で大学無償化 政府案
- 9. 賃上げ率「7%以上」なら税優遇
- 10. 退職金が減少傾向 昨年2037万円
- 1. iOS更新 バッテリー大幅改善も
- 2. 確実に寝過ごす…無印の着る毛布
- 3. つまようじの溝 クレームで英断
- 4. イヤホンしたままでも痛くない枕
- 5. 脆弱性 iPhoneなど714機種に影響
- 6. 実在する女性の写真からAIで勝手にヌー…
- 7. Apple Watch所有者のうちほぼ毎日着用…
- 8. アリ・アスター監督が描く“最狂の帰省…
- 9. PS5「Eternights: Deluxe Edition」24…
- 10. TIS、マネー・ローンダリング/テロ資金…
- 1. お金ばらまく大谷 NY紙面に笑劇
- 2. 元木氏 Gコーチ退任の真相を告白
- 3. 界隈の恥 大谷のFA騒動巡り懺悔
- 4. 大谷 来季年俸はたったの2.9億円
- 5. 朗希の移籍要望 球団に不憫の声
- 6. 大谷、過酷交渉の中で驚きの配慮
- 7. 井上尚弥の存在 井岡に禁断質問
- 8. 大谷年俸3億円 超異例契約の一部
- 9. FAの山川穂高 宣言残留の可能性?
- 10. 大谷争奪戦に敗北 異例の要求も
- 1. 逆ギレ 疑惑議員に大ブーメラン
- 2. 悠仁さまの論文に専門家が疑問視
- 3. 大谷 断る球団にお詫び行脚か
- 4. ビビアン・スー SNSで離婚を発表
- 5. 上原さくらが下血 判明した病名
- 6. 村杉容疑者逮捕 福島県警がなぜ?
- 7. KANA-BOON 年内の活動を休止
- 8. 女性を20分間殴る…男の戦慄素顔
- 9. 爆笑問題も納得！国民1万人が選んだア…
- 10. ひろゆき氏 生活で論破役立たず
- 1. コーヒー1杯2500円 婚活で萎えた
- 2. マック&BRUNO コラボ福袋発売へ
- 3. メモを拾われ…昼顔妻の背筋凍る
- 4. JKに囲まれて…夫の赴任先で衝撃
- 5. 不倫略奪婚 なぜか歓迎ムードに
- 6. ママ友に妊娠報告 思わぬ裏切り
- 7. 不倫夫の衝撃告白「熟女好き」
- 8. デート中に結婚意識 彼女の行動
- 9. 夫がモラ夫に豹変...実は黒幕が?
- 10. 30歳差不倫 職場で生々しい密会