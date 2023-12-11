仕事が忙しくてお疲れモード……なんて時は【スターバックス】の「新作ドリンク」で気分転換しませんか？ 今回は、マニア大絶賛のドリンクとおすすめのカスタムを厳選してご紹介！ 自分へのご褒美にぴったりなドリンクが揃っていますよ♡ ピスタチオ好き集合！「メルティホワイト ピスタチオ モカ」 最初にご紹介するのは、「スタバカスタム歴10年」という@ayumin0220stbさんが「濃厚で激うま」「飲むピ