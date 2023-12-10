エンゼルスからFAの大谷翔平投手（29）が9日（日本時間10日）、ドジャースと史上最高額の10年総額7億ドル（約1015億円）で契約合意に達した。代理人事務所CAAが発表した。MLBの公式インスタグラムは同日、「ハリウッドが新たなスターを加えた」と添え、ロサンゼルスにあるハリウッドの観光名所「ウオーク・オブ・フェーム」に「SHOHEIOHTANI」と名前を冠した星型プレートが加えられた画像をアップした。「ウオーク・オブ・