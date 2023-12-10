大谷翔平選手を１０年７億ドル（約１０１５億円）で獲得したドジャースの優勝オッズが大きく変動した。米スポーツ専門局、ＥＳＰＮ電子版が伝えた。同サイトによると、大谷がドジャース移籍を発表した後、「ＥＳＰＮＢＥＴ」のワールドシリーズ優勝オッズが＋８００（１００ドル賭けて９００ドル獲得）から＋５５０（１００ドル賭けて６５０ドル獲得）に上昇。「全米のスポーツブックでドジャースがブレーブスを抑えて１番人