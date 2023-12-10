´ë¶È¤¬¼è°úÀè¤È¤ÎÀÜÂÔ¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¸òºÝÈñ¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÇË¡¾å¡¢·ÐÈñ°·¤¤¡ÊÂ»¶â»»Æþ¡Ë¤È¤·¤ÆÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ç¤­¤ë¡Ö1¿Í¤¢¤¿¤ê5Àé±ß°Ê²¼¡×¤Î°û¿©Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï¾å¸Â¤ò1Ëü±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Êª²Á¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¾ò·ï¤¬¸·¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Í¿ÅÞ¤ÎÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£·îÃæ½Ü¤Ë¤âºöÄê¤¹¤ëÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£ÀÇË¡¾å¡¢¸òºÝÈñ¤ÏÂ»¶âÉÔ»»Æþ¤¬¸¶Â§¤À¤¬¡¢2006Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç1¿Í5Àé±ß°Ê²¼¤Î°û¿©Èñ¤Ï½ü³°¤µ¤ì¡¢Â»