ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´§º§Áòº×¤Ç¤Ï¥Þ¥Êー¤¬¿È¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï»²²Ã¤·¤¿Áòµ·¤ÎºÇÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÍ§¿Í¤¬Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¾å»Ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡Ä Í§¿Í¤ÎA»Ò¤ÏÎ¾¿Æ¤È¤â¤Ë1¿Í¤Ã»Ò¤Ç¿ÆÀÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀµ¼°¤ÊÁòµ·¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀèÆü²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÁòµ·¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤³