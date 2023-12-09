Î©·ûÌ±¼ç¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¡£¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤­»á¤òÏÀÇË¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÊÆ»³»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©²Ö»á¤¬£Ø¤Ç¡ÖÊÆ»³Î´°ì½°µÄ±¡µÄ±¡¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ò¤í¤æ¤­¤òÏÀÇË¤·¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¡ª¤Ç¤â»ä¤Ï¸ý·ö²Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÆ»³Î´°ì¤è¡¢²¶¤ÈÂç¿Í¤Î¸ý·ö²Þ¾¡Éé¤·¤ç¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ»³»á¤Ï