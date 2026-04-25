自然とアートが融合する箱根の名所｜彫刻の森美術館の魅力とは？昭和44年（1969）に開館した国内初の野外美術館。約7万?の敷地に、近・現代の彫刻家の作品を約120点展示しています。本館ギャラリーやピカソ館など、室内展示場も充実。温泉足湯でリフレッシュもできるのもうれしいですね。屋外で楽しむ彫刻と体験型アート｜五感で味わう美術館の楽しみ方【野外彫刻】『幸せをよぶシンフォニー彫刻』 1975年ガブリエル・ロアール四季