Spot.1【根津】1900年余の歴史を誇る奇跡のパワースポット／根津神社楼門根津駅と千駄木駅から徒歩5分ほどの場所にある「根津神社（ねづじんじゃ）」は、日本武尊（ヤマトタケルノミコト）が1900年余り前に創祀したと伝えられる由緒正しき古社。江戸の大火や関東大震災、東京大空襲をもくぐり抜けた強運の神社として知られ、つつじの名所としても有名です。江戸中期に五代将軍の徳川綱吉が行った大造営により完成した、本殿・幣殿