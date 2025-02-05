「吉祥やまなか」へのアクセスは加賀温泉駅から「吉祥やまなか」のエントランス石川県には、山代温泉、山中温泉、片山津温泉、粟津温泉という4つの温泉地を有する「加賀温泉郷（かがおんせんきょう）」があります。加賀温泉郷の玄関口ともいえるのが加賀温泉駅ですが、2024年3月に北陸新幹線が延伸し、石川県内では小松駅、加賀温泉駅が開業。首都圏や関西圏から加賀温泉郷へより行きやすくなりました。「吉祥やまなか」はそんな加