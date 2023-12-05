【ソウル＝時吉達也】北朝鮮のハッキング組織「アンダリエル」が、韓国国内の防衛産業関連の企業や研究所から、兵器関連技術など１・２テラバイト規模の機密資料を盗んだことが分かった。韓国警察当局が明らかにした。北朝鮮によるドローン（無人機）攻撃に備え、韓国軍当局が開発した迎撃用兵器に関する資料も含まれているという。当局の発表や韓国メディアによると、アンダリエルは昨年１２月から今年３月にかけて、個人情報を不