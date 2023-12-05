ＮＴＴドコモの「ｄポイント」を不正に取得したとして、元ドコモショップ店員の女が１１月、北海道警に逮捕された。機種変更のために来店した客からスマートフォンを預かり、聞き出したパスワードを入力して操作。７月以降、４０回にわたって計４０万円分のポイントを自分のアカウントに送信していたとみられる。電子計算機使用詐欺などの疑いで逮捕されたのは、元ドコモショップ店員の女（２２）（北海道浦河町）。発表による
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