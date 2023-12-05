福島県立須賀川創英館高校に通っていた3年の女子生徒（当時17歳）が2022年4月に自殺した問題で、生徒の両親が4日、郡山市内で記者会見した。県教育委員会が設置した第三者委員会が8日に報告書をまとめるのを前に、「なぜ娘が追い込まれたのか、真実を知りたい」と涙ながらに訴えた。【写真】ほぼ真っ黒…堺市教委が公表したいじめ報告書生徒は、新学期開始間もない22年4月15日に亡くなった。両親は直後、県が開設している相談