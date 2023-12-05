神奈川県鎌倉市内で今年度、特定外来生物「タイワンリス」の捕獲数が、11月末時点で年間捕獲数が過去最多だった5年前に迫る勢いとなっている。あまりの多さに、市は駆除のための関連補正予算案を急きょ提案する。餌を与えると個体がさらに増える可能性があり、市は観光客らに注意を呼び掛けている。【写真】ロンドンの公園にいる野生のリスタイワンリスは台湾などに生息している。ペットとして輸入された後、野生化し県内では