人通りの少なくなった深夜の駅前。男は帰宅途中の女性の後をつけ始めた。彼女が自宅マンションへ入ると、一緒にオートロックを通過しエレベーターに同乗。降りた直後にわいせつな行為におよんだという――。警視庁練馬署は、12月３日までに不同意わいせつなどの疑いで東京都中野区に住む保育士・田中志郎容疑者（21）を逮捕した。「逮捕容疑の事件が起きたのは今年８月７日深夜です。好みのタイプだったのでしょう。田中容疑者は面