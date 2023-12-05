元AKB48の松井咲子（32）と元お笑いコンビ「ゾフィー」の上田航平（38）が結婚した。関係者によると、3日に婚姻届を提出した。松井がお笑い好きだったこともあり、2019年ごろから交際していた。関係者は「2人とも12月生まれという縁もあり、今月結婚することに決めた」と話している。きょう5日にも正式発表する。