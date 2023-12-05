音楽プロデューサーの小室哲哉氏、歌手のきゃりーぱみゅぱみゅらが出演予定だった音楽フェスの主催会社の破産手続開始が決まり、物議を醸している。Ｘ―ＣＯＮ合同会社（東京・渋谷区）は８〜１０日、千葉・幕張メッセで音楽フェス「Ｘ―ＣＯＮ（エックスコン）２０２３」を主催する予定だった。これが初開催。２０２１年の第６３回レコード大賞を受賞したＤａ―ｉＣＥ、ＮｉｚｉＵ、ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、アバンギャルディら若者
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