【ナッシュビル（米テネシー州）３日（日本時間４日）】米大リーグ、ジャイアンツ傘下３Ａサクラメントからフリーエージェント（ＦＡ）になっていた筒香嘉智内野手（３２）が、同球団とマイナー契約に合意したことが、米球界関係者の話で明らかになった。２月の春季キャンプとオープン戦にはメジャー招待選手として参加する。米球界５年目は、メジャー返り咲きを懸ける。日本球界からの好条件のオファーを丁重に断り、あえてイバラ