お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（６０）とタレント・中居正広（５１）がＭＣを務めるフジテレビ系「まつもｔｏなかい」（日曜・後９時）が３日に放送された。この日のゲストは、お笑いタレント・ビートたけし（７６）とＥＸＩＬＥ・ＨＩＲＯ（５４）。中居が引き際について聞くと、たけしは「漫才は完全に引退している。できねえ。お笑いも半分ダメだ。映画はまぁまぁ、かな」と答えた。「映画なんかもオーダーがく