36¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2019Ç¯¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÄÍÕ¿¿»ÊÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÂè20²ó¸øÈ½¤¬4Æü¡¢µþÅÔÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Éé½ý¤·¤¿½¾¶È°÷¤é4¿Í¤¬Ë¡Äî¤Ç°Õ¸«ÄÄ½Ò¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤±¤É¤Îº¯¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê°ìÀ¸¡¢À¸¤­ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¡×¡£½ÅÅÙ¤Î¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿20Âå¤Î½÷À­¼Ò°÷¤Ï²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£µþ¥¢¥ËË¡Äî¤Ë¶Á¤¯»Ò¼é²Î¡Ö»ö·ï¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÎ¾¼ê¤ÏÆÍÁ³¡¢ÀÖ¹õ¤¤Æù¤Î²ô¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î