4Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Î»ÔÎ©Ãæ³Ø¹»¤«¤é¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬¸ýÏÀ¤·¡¢¸åÆ¬Éô¤ò¤±¤¬¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê13¡Ë¤¬¼óÉÕ¶á¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤é¤ì¤Æ·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê14¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤ÏÄÌÊó¤ÎÌó10Ê¬Á°¤ËÈ¯À¸¡£3»þ´ÖÌÜ¤Î½¬»ú¤Î¼ø¶ÈÃæ¤Ç¡¢¶µ¼¼Æâ¤Ë¤ÏÀ¸ÅÌ¤éÌó40¿Í¤¬¤¤¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È