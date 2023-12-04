企業が取引先との接待などに使う交際費のうち、税法上、経費扱い（損金算入）とできる「1人あたり5千円以下」の飲食費について、政府・与党は引き上げを検討している。物価上昇に伴い条件が厳しいとの声が出ていた。与党の税制調査会では、数千円の上乗せを軸とする方向だ。税法上、交際費は損金不算入が原則だが、1人5千円以下の飲食費は除外され、損金として算入できる。法人税は益金から損金を差し引いた金額に税率をかける