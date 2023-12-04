Å´Æ»·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ä¡×¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥­¥ó¡Ê34¡Ë¤Î¡È¶¯À©µÙ²Ë¡ÉÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¶¯À©µÙ²Ë¡ÛÆüËÜ°ì¤Î¹ë²ÚµÒÁ¥ÈôÄ»?¤Î200Ëü±ßS¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥¤¡¼¥È³¤¤ÎÎ¹¡Ú¥Ò¥«¥­¥óTV¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Û¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡£Ä¶Â¿Ë»¤Ê¥Ò¥«¥­¥ó¤À¤¬¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é2Æü´Ö¡È¤³¤³¤Ï»Å»ö¤òÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¤ä¤¹¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è!¡×¤È