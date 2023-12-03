Lisa BaertleinArriana McLymoreSiddharth Cavale［ロサンゼルス／ニューヨーク３０日ロイター］ - 米国では、年末商戦の幕開けとなるブラックフライデーやサイバーマンデーにオンライン購入した商品の返品を望む顧客に対し、返送にかかるコストが商品価値を上回るような商品は返送しないよう求め、返金だけに応じる小売業者が増えている。返品サービス会社ｇｏＴＲＧがウォルマートやアマゾン・ドット・コムなど主要