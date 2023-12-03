Lisa BaertleinArriana McLymoreSiddharth Cavale［ロサンゼルス／ニューヨーク３０日ロイター］ - 米国では、年末商戦の幕開けとなるブラックフライデーやサイバーマンデーにオンライン購入した商品の返品を望む顧客に対し、返送にかかるコストが商品価値を上回るような商品は返送しないよう求め、返金だけに応じる小売業者が増えている。返品サービス会社ｇｏＴＲＧがウォルマートやアマゾン・ドット・コムなど主要
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 隣人ゲーム実況 我慢限界の挙句
- 2. 下着丸見えで勤務強要…店員悲鳴
- 3. 国家公務員 60歳で手にする給与
- 4. スーパー戦隊の歴代REDが集結
- 5. 全裸死体 逮捕女のギャル素顔
- 6. 限界集落 違和感覚えた妊娠女性
- 7. 「こういうのでいい」定食が話題
- 8. 有村が感謝祭を欠席 NHKの忖度か
- 9. 室井氏 がん発見も豊胸ネックに
- 10. 桐谷さん 大損し「株うつ」告白
- 1. 下着丸見えで勤務強要…店員悲鳴
- 2. 限界集落 違和感覚えた妊娠女性
- 3. 東海道新幹線 登山客が誤噴射か
- 4. 卵焼き器で揚げ物「絶対やめて」
- 5. ちいかわ額に穴 メーカー神対応
- 6. 「疲れました」店の貼り紙に驚愕
- 7. 死望む98歳 胃ろう造設した結末
- 8. 焼き肉店&唐揚げ店 倒産が相次ぐ
- 9. 岡山で男性死亡 妻「刺された」
- 10. 新幹線で誤噴射か 5人が体調不良
- 1. ラブホの露天風呂にまさかの物体
- 2. 自民パー券「大疑獄になり得る」
- 3. 日大 廃部撤回の署名2万500件超
- 4. パー券問題「疑念持たれ遺憾」
- 5. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 6. 各党首の総収入、岸田首相がダントツ２…
- 7. 神戸市150万人割れで7位後退、明暗分か…
- 8. 津波注意報、官邸に情報連絡室を設置
- 9. Z世代 ブラフラに冷めた反応?
- 10. 自民・石破元幹事長「自浄作用として説…
- 1. 北朝鮮のJD200人 売春で摘発
- 2. けもフレ監督 ホロライブコラボ
- 3. 浴室奥に隠し部屋 無数の手形も
- 4. M7.7の地震 比で建物の壁崩壊
- 5. 深刻な韓国の少子化 諦めムード
- 6. フィリピン地震 1~3mの津波予測
- 7. 肉かじるネズミ…中国食堂が炎上
- 8. 通販で人工歯を購入 馬顔に絶句
- 9. 35歳で急死「24」俳優 死因判明
- 10. 宇宙人扱い きょうだい5人が訴え
- 1. 国家公務員 60歳で手にする給与
- 2. 貯金1000万がパー 老夫婦の嘆き
- 3. ふるさと納税 見落とす落とし穴
- 4. 業務はChatGPT頼り…バレて退社
- 5. ホンダ 中国で従業員900人削減へ
- 6. 45歳で死去した社長 妻への言葉
- 7. 大谷も? トミー・ジョン急増の訳
- 8. 暖房 こまめにオン・オフが正解
- 9. ミキサー車のタンク 回転の理由
- 10. オンライン書店ｈｏｎｔｏが通販ストア…
- 1. 主婦に質問 月のクレカ支払い額
- 2. PayPayで馬券 大井で初の試み
- 3. JR西に新たな有料座席 料金妥当?
- 4. 投資の感覚 勝ち組と負け組の差
- 5. 洋服の青山 回収衣類で新たな服
- 6. Amazon S3よりパフォーマンスが10倍向…
- 7. エイプリルフールに便乗しているサイト…
- 8. 未来館アクセシビリティラボ、視覚障害…
- 9. iPhoneが完全にロックされて使用不能に…
- 10. AIヴィジョンと振動で視覚障害者をガイ…
- 1. 安樂復帰 山川や中田翔との違い
- 2. 乾がPK献上の同僚に苦言 賛否
- 3. 元Jリーガー経営 摘発店の実態
- 4. これは最悪 大谷争奪戦から撤退
- 5. 中日に目もくれず 貫いた巨人愛
- 6. 安樂の性格に問題 教え子を断罪
- 7. HR2本359億円 大谷より稼ぐ選手
- 8. 乾貴士 劇的PK弾に激しく怒り
- 9. 大谷獲得競争 急展開で最終局面
- 10. 古田敦也氏 大谷の去就に見解
- 1. スーパー戦隊の歴代REDが集結
- 2. 全裸死体 逮捕女のギャル素顔
- 3. 有村が感謝祭を欠席 NHKの忖度か
- 4. 中居 病院行った方がいいレベル
- 5. 飲み会で「まじ紳士」芸人の名前
- 6. 漫画家が漫画家を中傷? 疑惑否定
- 7. 借金2億円 芸人に完済のメド立つ
- 8. 初代なっちゃんCM 女優の現在
- 9. 神田正輝 22歳年下元カノの現在
- 10. GACKT「北海道に興味がない」
- 1. ハマる秋アニメランキング TOP3
- 2. 侮って後悔...ダイソーの家電5選
- 3. スーパーの肉で焼肉 やりがちNG
- 4. 3COINSあったか小物 おすすめ4選
- 5. レジで怒鳴る客 身勝手な言い分
- 6. 彼氏は17歳年上 31歳女性に一喝
- 7. 妊娠したら夫の態度が豹変 結末
- 8. 育児「叩き込んだ」妻に批判の声
- 9. 妊活諦めた矢先 夫が衝撃の提案
- 10. 家事しない夫に激怒 妻の仕返し