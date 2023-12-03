日本テレビ系列のテレビ局「日本海テレビ」元幹部社員が、チャリティー番組『24時間テレビ』の売上金や寄付金を着服していた問題。騒動は収束せず、ネットを中心に怒りの声が大きく広がっている。これだけ怒りが広がる“問題の核心”について、コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】『24時間テレビ』のややタイトなTシャツを着る水卜麻美アナ＊＊＊28日、日本テレビ系列の日本海テレビは、元経
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