千葉県富津市は、3日午前0時20分に「避難指示」を発令しました。また館山市も、3日午前0時07分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しています。「避難指示」が発令されたのは富津市と館山市の海岸付近です。◆自治体による補足情報津波注意報発表のため◆避難情報が発令されているエリア＜避難指示が発令されているエリア＞○海岸付近最新情報はTBS NEWS DIGのライブ配信でお伝えしています。※最新情報は自治体のホームページ
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