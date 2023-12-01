今年8月、大分県竹田市の路上で男性を車内に監禁したとして、大分地検は今月29日、逮捕監禁致傷などの4つの罪で、男3人グループを起訴しました。 【写真を見る】警棒で男性を殴って車内に監禁 20代の男3人グループを逮捕監禁致傷など4つの罪で起訴大分 逮捕監禁致傷などの罪で起訴されたのは、熊本県南関町の土木作業員、永杉大成被告（21）、住所不定、無職の岡部光希被告（20）、福岡県大牟田市の配管工、久保田
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