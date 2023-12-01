ニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜深1：00）が15周年を迎え、来年2月18日に開催される「オードリーのオールナイトニッポンin東京ドーム」公演に向けて、新たに関連イベントが開催されることが決定。リアル脱出ゲームを生み出した“SCRAP”とのコラボ企画『春日に支配された東京ドームからの脱出』を届ける。【写真】公式グッズ販売開始！“ひかるトゥース”がモデルの写真も公開「リアル脱出ゲー